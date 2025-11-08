«Пари НН» — «Рубин»: прогноз Дмитрия Градиленко на игру чемпионата России

Известный в прошлом футболист Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч РПЛ «Пари НН» — «Рубин».

Ставка: «Рубин» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.73.

«Про «Пари НН» уже много сказано, добавлю лишь то, что это кандидат номер один на понижение в классе. Конечно, они будут цеплять очки, но не постоянно и не много. За последние шесть игр заработали одно очко. И до зимнего перерыва, а это четыре игры, максимум три очка, возможно, заработают. «Рубин» и «Зенит» дома, Махачкала и «Акрон» на выезде. Так как у «Рубина» после очень хорошего старта дела пошли не очень, всего лишь одна победа, и Даку давно не забивает, то у хозяев есть шанс какие-то очки заработать.

Но больше верю в «Рубин», и пари на то, что гости не проиграют и тотал в матче меньше 3.5, считаю очень даже неплохим вариантом. На «Пари НН» на такой же прогноз, предлагается коэффициент чуть выше. Но повторюсь, верю в «Рубин», опыт Рахимова и Даку, ему уже пора прервать свою безголевую серию. На протяжении девяти последних матчей (Кубок, чемпионат и сборная) албанский нападающий не может поразить ворота.

За последние 13 официальных матчей «Пари НН» лишь раз сыграл на ноль. А «Рубин» за такое же количество игр восемь раз не забивал. Уверен, что гости забьют, и сделает это Даку. «Пари НН» — последний в таблице (7 очков), второй с конца по забитым (девять) и делит последнее место с «Оренбургом» и «КС» по пропущенным (25)», — приводит слова Градиленко «Ставка ТВ».