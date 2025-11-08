«Динамо» Мх — ЦСКА: прогноз Егора Титова на игру РПЛ в Каспийске

Известный в прошлом футболист Егор Титов дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» Мх — ЦСКА.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.55.

«Только-только команды провели кубковый матч в Каспийске, махачкалинцы победили 1:0. Понятно, что там у ЦСКА состав был не совсем основным, но проблемы у них возникнут и сейчас. Там не все здоровы. Акинфеева нет, Мойзес тоже травмирован. Бразильца, который берёт своей энергией, страстью, жаждой борьбы будет не хватать. Он очень важен для ЦСКА. А здесь снова будет такая мясорубка, очень жёсткая игра. Поле лучше точно не станет, учитывая, что на нём посреди недели команды бились. А ещё и в прошлые выходные была игра. Единственный гол в кубковой встрече был забит с пенальти. Мне кажется, что и сейчас это единственный способ, как можно будет забить.

Махачкалинцы вцепятся в ЦСКА, не дадут свободы. На сложном поле будет очень тяжело созидать. Моментов будет мало. ЦСКА голы даются с трудом в последнее время. Все научились против них играть. Никто не раскрывается, садятся низко в оборону. Махачкала будет прессинговать, пытаясь спровоцировать ошибку. Но даже если где-то ЦСКА сможет быстро выбраться, хозяева сесть успеют. Они назад отрабатывают чуть ли не лучше всех в чемпионате.

Снова поставлю на «тотал меньше 2.5». Не представляю, как тут команды три мяча могут забить. Должно чудо случиться», — приводит слова Титова «РБ Спорт».