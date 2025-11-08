«Динамо» Мх — ЦСКА: прогноз Константина Генича на матч 15-го тура чемпионата России

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» Мх — ЦСКА.

Ставка: 2-3 гола в матче за 2.00.

«На этой неделе дважды подряд армейцы сыграют в Каспийске против махачкалинского «Динамо». Махачкала сейчас в хорошем тонусе, здорово команда физически готова, очень здорово борется. И последние две игры «Динамо» Махачкала не пропускает, если брать матчи чемпионата и Кубка. В чемпионате обыграли «Крылья», а в Кубке обыграли как раз ЦСКА — 1:0, но там были смешанные составы. Конечно, кубковая игра будет разительно отличаться от того, что мы увидим в матче чемпионата.

У ЦСКА без Мойзеса наверняка какие-то изменения по структуре произойдут и в плане персоналий. Может быть, Круговой сыграет на позиции левого защитника. Соответственно, Кармо может выйти в стартовом составе. Шуманский неплохо вышел на замену в предыдущей игре с «Пари НН». Не исключено, что здесь он в составе появится. Травма Алеррандро оказалась не такой серьёзной, как предполагалось, поэтому его выход на поле тоже вполне может случиться в этой встрече.

Поверить, что ЦСКА дважды подряд уступит Махачкале, пусть это и выезд, и на сложном поле, честно говоря, не могу, верится в это с трудом. Скорее всего, ЦСКА не проиграет. Что ЦСКА выиграет — тоже гарантии никакой на данный момент нет. В прошлом сезоне армейцы дважды Махачкалу обыграли. Это были очень непростые матчи. 1:0 тогда было — с голом Мусаева.

Здесь, я думаю, голов должно быть побольше, чем один, но не больше трёх. Поэтому мой прогноз — «2-3 гола в матче». Верю либо в победу 2:0, либо в победу 2:1 той или другой команды. Но, вполне возможно, будет ничья 1:1», — приводит слова Генича «РБ Спорт».