«Динамо» Махачкала — ЦСКА: ставка Семёна Зигаева на игру чемпионата России

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» Махачкала — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА за 2.32.

«На этой неделе махачкалинское «Динамо» и московские армейцы играли между собой в первом четвертьфинальном матче Пути РПЛ Кубка России. Фаворитом встречи были столичные футболисты, но на деле хозяева выглядели лучше, хотя первый тайм получился близким, а вот завершился он назначением пенальти в ворота армейцев. Энрике Кармо ударил по ноге Гамида Агаларова, после просмотра арбитр указал на точку. Раджаб Магомедов переиграл Торопа, и на перерыв «Динамо» ушло, ведя в счёте.

Казалось, проигрывая, команда Фабио Челестини заиграет в полную силу, но мы увидели совсем иной футбол. Да не просто иной, такого вряд ли кто-то ожидал. За весь второй тайм армейцы не провели ни одной опасной атаки, а если быть точнее — ни одного удара по воротам «Динамо». Хозяева же создавали моменты. Они не были очень опасными, но статистика ударов после перерыва 8:0 говорит о многом. Итоговая победа махачкалинцев 1:0, но впереди ответный матч в конце ноября в Москве.

Но сначала командам предстоит очной встречей закрыть для себя первый круг РПЛ. Армейцы в чемпионате страны идут на второй строчке, уступая лидирующему «Краснодару» два очка. Динамовцы на прошлой неделе, переиграв дома «Крылья Советов», чуть улучшили своё положение, но они в шаге от зоны стыковых матчей. И всё же, я бы оттолкнулся от поражения столичной команды, которая захочет поквитаться за поражение в Кубке России», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».