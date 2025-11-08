«Сочи» — «Ростов»: прогноз Константина Генича на игру РПЛ 8 ноября

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Сочи» — «Ростов».

Ставка: 2-й тайм результативнее 1-го за 2.15.

«Сочи» сыграет с «Ростовом» в 15-м туре РПЛ. «Сочи» по-прежнему колбасит из стороны в сторону даже после смены тренера. Хоть и две победы при Осинькине одержаны, но пока команда стабильностью похвастаться не может. После хорошего перформанса, выданного в Грозном, очень неудачный матч со всех точек зрения сочинцы провели с «Оренбургом», уступив сопернику по всем статьям.

Сейчас домашний матч с командой, которая долгое время не проигрывала в чемпионате, но вот уступила «Акрону», но не по игре, а по счёту и по результату, к сожалению для ростовских болельщиков. Два мяча «Ростова» в концовке не засчитали из-за офсайда. Но «Ростов» вновь показал себя командой, которая очень здорово работает на футбольном поле. Очень здорово вели единоборства ростовчане, физически сейчас команда здорово выглядит. Но «Ростов» немного забивает, немного пропускает. В последних 10 матчах у «Ростова» только один «верховой» — это игра с «Локомотивом» в Москве (3:3). Во всех остальных матчах «больше 2.5» «Ростов» не пробивал.

Думаю, что и эта игра вряд ли получится очень насыщенной на голы и вряд ли очень результативной. Осинькин прекрасно понимает, в какой футбол играет «Ростов», и под это постарается подстроиться. Жду матч очень тесный, с большим количеством единоборств, где всё решит, возможно, опять вмешательство VAR или какая-то ошибка индивидуальная с той или с другой стороны.

Мой прогноз на эту встречу, что основные голевые события будут во втором тайме, то есть «2-й тайм результативнее 1-го» за 2.15», — приводит слова Генича «РБ Спорт».