«Сочи» — «Ростов»: прогноз Алексея Гасилина на встречу чемпионата России

Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч РПЛ «Сочи» — «Ростов».

Ставка: обе забьют за 1.87.

«Сочи» при Осинькине заиграл смелее — команда наконец прервала серию поражений и стабильно забивала в последних турах. Исключением стали лишь «Зенит» и «Краснодар», но здесь всё логично.

«Ростов» для меня сейчас является загадкой. Вроде бы ситуация выправилась, команда поднялась из зоны вылета. Но последние два матча — шаг назад: поражение от «Акрона» 0:1 и ничья с Махачкалой 1:1. Могу только отметить нападение жёлто-синих — Голенкова и Сулейманова, которые всегда готовы реализовать свой момент. Думаю, в этом матче обе команды постараются не уступить и смогут отличиться», — приводит слова Гасилина «Ставка ТВ».