«Динамо» Москва — СКА: ставка Бориса Миронова на матч КХЛ

Известный хоккеист и тренер Борис Миронов дал прогноз на матч КХЛ «Динамо» Москва – СКА.

Ставка: ТБ 5 за 1.82.

«Во вторник динамовцы образцово-показательно засушили СКА в Питере, победив 2:1. Проигрывая всего в одну шайбу, команда Ларионова в концовке не смогла создать ничего опасного. А вот бело-голубые наиграли в атаке больше чем на две заброшенные, только реализация подвела. Дома против принципиального соперника московская команда должна разгуляться в чужой зоне. Зрители встречи точно увидят больше пяти шайб.

Исход тоже очевиден – победа хозяев с уверенной разницей. Питерцы пока не готовы побеждать серьёзных соперников. Причём не готовы от слова «совсем». Они не впечатляют ни яркой атакой, ни надёжной обороной. Дожимать в овертайме проблемный «Шанхай», как в четверг – это одно. Переигрывать в хоккей сегодняшнее «Динамо» с его-то надёжной обороной и вышедшим на пик вратарём Подъяпольским – куда сложнее. Шансов у команды Ларионова нет», — приводит слова Миронова «ВсеПроСпорт».