«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Романа Павлюченко на матч АПЛ

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: победа «МЮ» за 2.55.

«В принципе, две команды, которые идут рядом в турнирной таблице — у обеих по 17 очков. Это две примерно равные команды. Если брать последние матчи «Тоттенхэма» дома в чемпионате, то там всё не очень: из четырёх игр три поражения и одна ничья. Интересный факт — на выезде «Тоттенхэм» свои матчи выигрывает. Они обыграли, например, «Манчестер Сити», и почему-то так получается, что выездные матчи выигрывают, а домашние проигрывают. Мне кажется, это понимают и футболисты, и тренерский штаб. По какой-то причине последние домашние игры у них не складываются.

Поэтому сказать, что «Тоттенхэм» дома переиграет «Манчестер Юнайтед», я не могу. Психологически «Манчестер Юнайтед» сейчас выглядит чуть лучше «Тоттенхэма». Если взять последние результаты, то у манкунианцев побед побольше. У лондонцев всё нестабильно: выезд выиграли — дома проиграли, выезд выиграли — дома проиграли. Есть дисбаланс, и почему-то дома они играют плохо.

Поэтому я бы поставил на победу «Манчестер Юнайтед» на выезде. Думаю, счёт будет близок к 1:0, потому что много забитых мячей не будет. Это те команды, которые будут биться и играть плотно. Один гол решит исход. Я думаю, что «Юнайтед» забьёт и победит «Тоттенхэм». Хотя буду болеть за «Тоттенхэм», но почему-то в них не верю — дома они проводят матчи плохо, а вот на выезде у них лучше. Здесь «МЮ», думаю, три очка заберёт», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».