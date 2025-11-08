Скидки
«Локомотив» — «Ак Барс»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ в Ярославле

Аудио-версия:
Комментарии

Известный тренер Владимир Плющев дал прогноз на матч КХЛ «Локомотив» – «Ак Барс».

Ставка: ТБ 5 за 2.07.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 ноября 2025, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Ак Барс
Казань
«Ак Барс» — единственная команда, которой в текущем чемпионате не смог забить «Локомотив». Но та победа от 22 октября (1:0) была не слишком показательной. Во-первых, ярославцы были уставшими в конце тяжелейшей выездной серии и не сумели, к примеру, забить в большинстве. Во-вторых, выше головы прыгнул казанский вратарь Билялов. Наконец, команда Гатиятулина была на явном подъёме, оформляя рекордную для себя победную серию в КХЛ.

Сейчас ситуация иная. «Ак Барс» предсказуемо пошёл на спад и проиграл уже две встречи подряд – «Ладе» и минскому «Динамо». «Локомотив», наоборот, прибавил и в движении, и в эффективности. Даже действуя рационально, без бешеной самоотдачи, чемпионы без особых проблем и с большим запасом прочности обыгрывают хоть СКА, хоть «Спартак». Казанцев хозяева тоже победят с уверенной разницей в две-три шайбы. И забьют при этом много. Ярославская атака на ходу, а Казань в обороне далеко не так надёжна, как была в октябре. Так что тотал больше пяти шайб», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

