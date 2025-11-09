«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: стал известен фаворит главного матча тура АПЛ

9 ноября в матче 11-го тура АПЛ встретятся «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Манчестер Сити» предлагается с коэффициентом 1.90, что равно приблизительно 52% вероятности.

Победа «Ливерпуля» оценивается коэффициентом 3.90 (25%). Ничейный исход можно найти в линии за 4.10 — около 23%.

При этом аналитики убеждены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.55, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.51.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.47.