«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: определён самый вероятный счёт

«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: определён самый вероятный счёт
9 ноября в матче 11-го тура АПЛ встретятся «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Сделать ставку на победу «Манчестер Сити» предлагается с коэффициентом 1.90, что равно приблизительно 52% вероятности. Победа «Ливерпуля» оценивается коэффициентом 3.90 (25%). Ничейный исход можно найти в линии за 4.10 — около 23%.

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.55, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.51. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.47.

Наиболее вероятный исход — ничья 1:1 за 7.00. Следом идёт победа «Манчестер Сити» 2:1 (8.00), а также точный счёт 1:0 в пользу «горожан» (9.00).

