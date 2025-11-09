«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: прогноз на матч чемпионата Англии

Прогноз на матч 11-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: «Ливерпуль» не проиграет «Сити» за 2.00.

Свой матч в Лиге чемпионов мерсисайдцы проводили на сутки раньше. «Манчестер Сити» в среду принимал дортмундскую «Боруссию». А теперь обратим внимание на линию. На хозяев дают меньше двойки. Даже очные встречи советуют играть против букмекеров. В двух предыдущих случаях «Ливерпуль» оказался сильнее, а последняя победа «Сити» состоялась аж пять игр назад. В апреле 2023 года.

На таком фоне предлагаем не мудрить и заиграть Х2 за 2.00. Назвать гостей фаворитами сложно, однако игра, скорее всего, пойдёт на три результата, то есть шансы близки. Альтернатива — ИТМ 1.5 гола «Манчестер Сити» за 2.30. В четырёх последних личных встречах манкунианцы отличились всего дважды, а «Ливерпуль», похоже, преодолел низшую точку.