«Интер» — «Лацио»: прогноз на игру в Милане

Прогноз на матч 11-го тура чемпионата Италии «Интер» — «Лацио» от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: ИТМ 2 гола «Интера» за 1.90.

Свои очки римляне набирают, держатся на внушительном отдалении от зоны вылета. Претендовать на зону еврокубков в нынешнем состоянии будет сложно, хватает коллективов посильнее. В теории зимой возможно усиление, но до открытия трансферного окна нужно дожить и не отстать.

«Интер» тем временем занимает второе место, отстав от «Наполи» всего на одно очко. На своём поле добыты три победы в Серии А кряду. Спорить с линией букмекеров трудно: фаворит очевиден, разница в классе велика. И всё же на стороне гостей есть парочка аргументов, не позволяющих ожидать разгрома.

Во-первых, «Лацио» на выезде пропустил всего три мяча за пять встреч. Не проигрывал в гостях аж с середины сентября. И готовился в недельном цикле. А вот хозяева 5 ноября сыграли с «Кайратом» в Лиге чемпионов. Разумеется, соперник проходной, да и дело было на родном стадионе. Но какие-то силы определённо пришлось потратить.

На таком фоне вырисовывается трудовая победа хозяев. Что называется, на классе. На П2 с форой (+1.5) дают нестыдные 1.75, а нам больше нравится ИТМ 2 гола «Интера» за 1.90. Если миланцы ограничатся двумя мячами, произойдёт возврат. С обороной у «Лацио» дела обстоят недурно, усталость сделает всё остальное. Крупного счёта тут быть не должно.