«Интер» — «Лацио»: определён фаворит матча Серии А

«Интер» — «Лацио»: определён фаворит матча Серии А
9 ноября в матче 11-го тура итальянской Серии А встретятся миланский «Интер» и римский «Лацио». Игра пройдёт на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Интера» предлагается с коэффициентом 1.45, что равно приблизительно 67% вероятности.

Победа «Лацио» оценивается коэффициентом 6.60 (15%). Ничейный исход можно найти в линии за 4.10 — около 18%.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.72.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.83.

