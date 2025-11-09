Названы шансы «Барселоны» победить «Сельту» в чемпионате Испании

9 ноября «Сельта» принимает «Барселону» на «Абaнка Балаидос». Матч важен для обеих сторон: хозяевам нужны очки для борьбы за новый еврокубковый сезон, гостям — для гонки с «Реалом». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.63, что приблизительно составляет 60% вероятности.

Ничья идёт за 4.60, а победа «Сельты» оценивается в 5.20.

Вместе с тем аналитики не сомневаются, что будет результативный футбол. Тотал меньше 2.5 гола доступен с коэффициентом 2.75, а тотал больше 2.5 гола — с коэффициентом 1.45.

Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.50. Гол Левандовского идёт за 2.08.