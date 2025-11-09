«Сельта» — «Барселона»: прогноз на матч чемпионата Испании

Прогноз на матч Ла Лиги «Сельта» — «Барселона» от автора «Чемпионата» Алексея Анисимова.

Ставка: «Барселона» победит + обе забьют 2.65.

«Барселона» пропускает девять матчей подряд во всех турнирах. А «Сельта» забивает в 10 турах Примеры подряд. Добавьте сюда очные встречи в Виго, которые проходят далеко не так удачно для каталонцев, сомнений в их успехе станет меньше.

У «Сельты» кадровая картина тоже непростая: травмирован голкипер Раду (большой палец), ранее выбывали и другие футболисты. Кроме того, «Сельта» на днях провела встречу с загребским «Динамо» в Лиге Европы на выезде! Мало того что отдыхала меньше, так ещё и потратила ресурсы на перелёт. Разумеется, всё это скажется в пользу «Барселоны», однако лёгкой прогулкой для фаворита здесь и не пахнет.

Класс исполнителей и глубина решений у команды Флика выше, а без Раду у подопечных Хиральдеса меньше уверенности сзади. Так что наш выбор: «Барселона» победит, но игра будет нервной и с обменом голами. Прогноз по счёту — 2:1 или 3:2 в пользу гостей. Коэффициент на такой исход очень приятный.