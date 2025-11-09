«Крылья Советов» — «Зенит»: прогноз на матч в Самаре

Автор «Чемпионата» Пётр Кондаков дал прогноз на игру РПЛ «Крылья Советов» — «Зенит».

Ставка: «Зенит» забьёт как минимум два гола и победит за 1.65.

«Зенит» к концу первого круга, кажется, нащупал те оптимальные сочетания, которые помогли команде Сергея Семака стабилизировать игру и выдать серию из трёх побед в РПЛ. Петербуржцы в топ-3, они на расстоянии вытянутой руки от лидера — нужно ударно закончить первую часть чемпионата. К тому же поражение в Кубке России от «Динамо» должно по-хорошему завести зенитовцев.

А вот у «Крыльев Советов» дела идут так себе. Команда уже в зоне стыков, не выигрывала пять матчей во всех турнирах, а если брать только РПЛ, то серия без побед – шесть встреч. Перестановки в руководстве клуба, сгущаются тучи и над Магомедом Адиевым. В общем, ждать, что самарцы отберут очки у «Зенита», могут только ярые болельщики «Крылышек».

Но ведь «Зенит» не всегда выходит на матчи с командами из нижней части турнирной таблицы с нужным настроем. Достаточно вспомнить встречу с «Акроном». Прекрасное начало, быстрый гол… И ватокат в оставшиеся 70 минут. В итоге ничья, а реализуй Артём Дзюба пенальти в конце матча, было бы поражение. В этом и есть шанс самарцев — убаюкать соперника, а потом – удивить его. Но верится, честно говоря, в это с трудом. Стоит рассмотреть ставку на победу петербуржцев и их тотал больше 1.5 гола. Магомед Адиев умеет выстраивать оборону, однако атака «Зенита» очень сильна.