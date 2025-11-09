Скидки
«Локомотив» — «Оренбург»: прогноз «Чемпионата»

«Локомотив» — «Оренбург»: прогноз «Чемпионата»
Автор «Чемпионата» Пётр Кондаков дал прогноз на игру РПЛ «Локомотив» — «Оренбург».

Ставка: «Локомотив» победит + тотал больше 2.5 гола за 2.05.

Интересная встреча в Москве. «Локомотив» проиграл «Зениту» без особых шансов, это должно было задеть за живое команду Михаила Галактионова. В предстоящей встрече нужно побеждать, ведь уже сейчас москвичи отстают от «Краснодара» на пять очков.

«Оренбург» с Ильдаром Ахметзяновым выиграл важный матч у «Сочи». Вообще, задача клуба сейчас собирать «свои» очки. Ну и выстраивать игру, пока «пуховые» смотрятся симпатично. Но «Локомотив» мастеровитее, мотивирован, так что здесь мы бы поставили на победу москвичей и тотал больше 2.5 за 2.05. Обе команды лучше созидают, чем разрушают.

