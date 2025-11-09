Скидки
«Ахмат» — «Спартак»: прогноз на игру в Грозном

Автор «Чемпионата» Пётр Кондаков дал прогноз на игру РПЛ «Ахмат» — «Спартак».

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.77.

У «Ахмата» спад, побед нет с конца сентября. В двух последних матчах и вовсе болезненные поражения — от «Сочи» дома и от «Балтики» – в гостях. Так что футболисты должны быть полны решимости прервать серию, а тут ещё и «Спартак» приезжает.

В составе красно-белых по-прежнему непонятно, когда уйдёт Станкович и кто придёт ему на замену. Кажется, что серб уже и сам готов покинуть Москву. Но команда при этом классно сыграла в Кубке России с «Локомотивом». И что тут сделать?

Класс игроков у «Спартака» выше, однако в плане выстроенности, организации игры преимущество у команды Черчесова. Да и в Грозном москвичи всегда играют тяжело. Здесь стоит взять ТМ 2.5 гола за 1.77.

