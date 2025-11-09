Скидки
«Балтика» — «Краснодар»: прогноз на матч 9 ноября

«Балтика» — «Краснодар»: прогноз на матч 9 ноября
Автор «Чемпионата» Пётр Кондаков дал прогноз на игру РПЛ «Балтика» — «Краснодар».

Ставка: «Балтика» не проиграет + тотал меньше 2.5 гола за 2.25.

Андрей Талалаев и его команда авторитетов не признают. И на своём поле «Балтика» очень опасна. Настраивать на такие встречи игроков не нужно, наставник калининградцев об этом говорил не раз. А тут лидер приезжает! Правда, без четырёх основных футболистов во главе с Джоном Кордобой. Мураду Мусаеву предстоит подумать, кем заменить своего лидера.

Ну а «Балтика» показала, как действовать без четырёх игроков основы, в матче с «Ахматом». Получилась сверхуверенная победа. Уже избитая фраза, однако клуб из Калининграда – открытие сезона. Правда, сейчас не будет самого креативного футболиста — Максима Петрова, но зато вернутся сразу четыре футболиста. В матче будет много борьбы, тактики, однако домашние трибуны должны помочь калининградцам.

Рискнём предположить, что команда Талалаева навяжет свою игру чемпиону. «Краснодар» не сможет увезти с Запада три очка. «Балтика» не проиграет и ТМ 2.5 гола — отличный вариант для ставки. Коэффициент 2.25. Такое мы забираем!

