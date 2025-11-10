«Факел» — «Спартак» Кострома: стал известен фаворит матча Первой лиги

10 ноября в матче 18-го тура Первой лиги встретятся «Факел» и «Спартак» из Костромы. Игра пройдёт на стадионе «Факел» в Воронеже. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Факела» предлагается с коэффициентом 1.78, что равно приблизительно 61% вероятности.

Победа «Спартака» оценивается коэффициентом 5.10. Ничейный исход можно найти в линии за 3.30.

При этом аналитики уверены в невысокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.51, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.40.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.26.