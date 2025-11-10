«Факел» — «Спартак» Кострома: прогноз на игру в Воронеже

Прогноз на матч 18-го тура Первой лиги «Факел» — «Спартак» Кострома от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: ничья за 3.30.

Воронежцы на всех парах несутся в элитный дивизион. Возвращение Олега Василенко на пост главного тренера себя оправдывает. Огорчение ровно одно — в Кубке России вылетели от рук тульского «Арсенала» (2:3). Справедливости ради, встреча проводилась в середине недели после выезда в Хабаровск. Банально не хватило сил и свежести.

Собственно, тот визит на Дальний Восток остаётся единственной потерей очков «Факела» за пять предыдущих туров Первой лиги. В остальном сплошь победы, причём три из четырёх — всухую. Неделю назад в родных стенах забодали «Торпедо» (2:0). Москвичи рассчитывали на большее, но остались вдесятером в дебюте второго тайма. Такую фору лидер реализовывает.

«Факел» лучше всех выступает на своём поле — семь побед и ничья за восемь матчей. «Спартак» лидирует в Первой лиге по очкам на выезде — шесть побед, две ничьих при одном поражении. Соперники во всех отношениях достойны друг друга. Лучшие в своём деле!

В такой ситуации ставка на ничью с коэффициентом 3.30 выглядит замечательно. Сил осталось немного, а мирный исход вполне устроит обе стороны. Если любите ловить высокие коэффициенты, рассмотрите точный счёт 1:1 за 6.20.