«Челябинск» — «Уфа»: определён фаворит матча Первой лиги

10 ноября в матче 18-го тура Первой лиги встретятся «Челябинск» и «Уфа». Игра пройдёт на стадионе «Центральный» в Челябинске. Стартовый свисток запланирован на 16:00 мск.

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Челябинска» предлагается с коэффициентом 2.05, что равно приблизительно 46% вероятности.

Победа «Уфы» оценивается коэффициентом 4.10 (23%). Ничейный исход можно найти в линии за 3.05, что составляет около 31%.

При этом аналитики уверены в невысокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.51, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.50.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.17.