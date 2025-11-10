Скидки
«Челябинск» — «Уфа»: прогноз на матч 10 ноября

Комментарии

Прогноз на матч 18-го тура Первой лиги «Челябинск» — «Уфа» от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: «Челябинск» не проиграет «Уфе» + тотал меньше 2.5 гола за 1.85.

Сомневаться в котировках букмекеров сложно. Достаточно сказать, что «Уфа» до сих пор ни разу не побеждала на чужом поле. Таких команд в Первой лиге всего две. Зато пропускала исправно — 14 раз за восемь туров.

«Челябинск» же в родных стенах прежде не проигрывал. Ничейный вирус не побеждён, зато оборона держит планку надёжности. Всего четыре пропущенных мяча в восьми домашних встречах. Меньше только у «Факела», который дома словно играет со стеной вместо ворот. Отсюда вырисовывается прогноз: свой гол хозяева наверняка найдут.

Стандартные положения выстроены, в единоборствах они хороши. А вот забьют ли гости — большой вопрос. Погодные условия ожидаются сложные, температура будет около нуля. Рассчитывать на созидание в таких условиях не приходится. Тотал меньше 2 голов за 1.90 и 1Х + тотал меньше 2.5 гола за 1.85 — рабочие варианты.

