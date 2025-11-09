«Крылья Cоветов» — «Зенит»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Крылья Cоветов» — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» и тотал больше 2.5 за 2.08.

«Самарские «Крылья Cоветов», продолжающие своё падение вниз, давненько не выигрывавшие, будут принимать «Зенит». В последний раз «Крылья» выигрывали ещё у «Рубина» — 2:0, это было давным-давно. И с тех пор вот «Крылья» выиграть никак не могут.

«Зенит» два хороших домашних матча провёл против «Локомотива» и «Динамо» в чемпионате, шесть очков команда взяла, и взяла абсолютно заслуженно. Но вот в Кубке «Зенит» оступился и проиграл московским динамовцам со счётом 1:3. Правда, состав тоже у «Зенита» был подрихтован, многие лидеры не играли. Как только они появились на поле, «Зенит» тут же счёт сравнял, но вот в концовочке подраскрылись, чем динамовцы и воспользовались. В чемпионате «Зениту», с учётом его календаря, сейчас многие прогнозируют максимум набранных очков в ближайших четырёх турах. Там «Крылья», «Пари НН», «Акрон». И я думаю, что «Зениту» это вполне по силам. Всё зависит от мотивации и движения «Зенита», физически вроде команда выглядит неплохо.

Последний свой визит в Самару на матч с «Акроном» «Зенит» вряд ли хочет вспоминать, потому что 15 минут команда играла, повела в счёте, а потом просто откровенно бросила играть. И повезло «Зениту», что Дзюба пенальти не реализовал. Здесь постарается Семак всё-таки достучаться до своих футболистов, что очки сейчас позарез нужны. И «Зенит» в случае максимальной отдачи, максимальной концентрации, может уйти на большую паузу даже лидером чемпионата, а для этого надо побеждать и ждать осечек конкурентов. «Зенит», мне кажется, к этому готов. Ему важно забить быстрый гол, заставить «Крылья» подраскрыться, а потом уже соперника подлавливать, что любит делать команда Сергея Семака.

Мой прогноз — победа «Зенита» и тотал больше 2.5» за 2.08», — приводит слова Генича «РБ Спорт».