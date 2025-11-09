«Крылья Cоветов» — «Зенит»: прогноз Владислава Радимова на матч РПЛ в Самаре

Известный в прошлом футболист и тренер Владислав Радимов дал прогноз на матч РПЛ «Крылья Cоветов» — «Зенит». Встреча пройдёт в Самаре и начнётся в 13:00 мск.

Ставка: победа «Зенита» с форой (-2.5) за 3.60.

«Крылья Советов» находятся в ужасающей форме. «Зенит» провёл ротацию, игроки отдохнули и приедут готовыми. Со слов Андрея Аршавина я знаю, что поле в Самаре очень хорошего качества.

Поэтому будет победа «Зенита» с форой (-2.5) — очень хороший коэффициент, прямо не задумывайтесь. И второе: индивидуальный тотал угловых «Зенита» больше (6.5). Корнеров будет много», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».