«Крылья Cоветов» — «Зенит»: прогноз Владислава Радимова на матч РПЛ в Самаре
Известный в прошлом футболист и тренер Владислав Радимов дал прогноз на матч РПЛ «Крылья Cоветов» — «Зенит». Встреча пройдёт в Самаре и начнётся в 13:00 мск.
Ставка: победа «Зенита» с форой (-2.5) за 3.60.
Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Крылья Советов» находятся в ужасающей форме. «Зенит» провёл ротацию, игроки отдохнули и приедут готовыми. Со слов Андрея Аршавина я знаю, что поле в Самаре очень хорошего качества.
Поэтому будет победа «Зенита» с форой (-2.5) — очень хороший коэффициент, прямо не задумывайтесь. И второе: индивидуальный тотал угловых «Зенита» больше (6.5). Корнеров будет много», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».
