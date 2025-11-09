Скидки
«Локомотив» — «Оренбург»: прогноз Константина Генича на игру РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Оренбург».

Ставка: победа «Локомотива» и тотал больше 2.5 за 1.90.

Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 15:15 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Оренбург
Оренбург
«Локомотив» сыграет свой домашний матч в этом туре с «Оренбургом». «Оренбург» под руководством Ахметзянова стал смелее, агрессивнее, настойчивее, лезет команда вперёд и моменты создаёт в каждой игре, забивает почти в каждой игре, кроме матча с московским «Спартаком». И первая победа была одержана — домашняя над «Сочи» в предыдущем туре. Да, в Кубке проиграли «Краснодару» 1:3, но это второстепенный турнир для «Оренбурга». Сейчас надо думать о позиции оренбуржцев в чемпионате.

«Локомотив» прервал свою 19-матчевую беспроигрышную серию в РПЛ, оступившись в Санкт-Петербурге и потеряв Батракова. Он перебрал жёлтых карточек и в этом матче не сыграет. Не будет Воробьёва. Это две главные ударные силы нынешнего «Локомотива». Сыграет Комличенко. Не исключён вариант, при котором Галактионов чуть-чуть подвигает игроков по позициям. Но я думаю, что мало кто поймёт, если «Локомотив» потеряет очки против такого соперника, как «Оренбург», да ещё и дома, в ситуации, когда позарез нужны очки, чтобы продолжать борьбу за место в тройке. У «Локомотива» хороший подбор игроков: есть те же Руденко, Бакаев, Пиняев, восстановившийся после травмы, Комличенко — все они могут принести «Локомотиву» и преимущество, и забитые мячи. А «Оренбург» в обороне играет не очень надёжно.

Мой прогноз — «победа «Локомотива» и тотал больше 2.5» за 1.90», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

