«Локомотив» — «Оренбург»: прогноз Егора Титова на матч РПЛ 9 ноября

Известный в прошлом футболист Егор Титов дал прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Оренбург».

Ставка: тотал больше 2.5 за 1.55.

«Уверен, непростой матч ждёт «Локомотив», потому что не будет Батракова, это всё-таки главная боевая единица команды, уже звезда нашего чемпионата. И он много играет, почти не пропускает матчи. Здесь вот дисквалификация случилась. И на фоне двух поражений подряд за неделю команде Галактионова будет сложно не только в игровом плане, но и в психологическом. Плюс наверняка ещё не будет Воробьёва. А с Комличенко нужно играть в другой манере.

«Оренбург» после смены тренера со всеми бьётся, кусается. Очень здорово команда умеет выбегать в быстрые атаки, там фланги приличного уровня, ребята хорошо обыгрывают, выходят на ударную позицию. И у оренбуржцев снова вернулась вера в себя. Да, в Кубке не удалось успешно сыграть с «Краснодаром», но до этого в чемпионате выиграли. С боевым настроем приедут в Москву.

У «Локомотива» в обороне не всё гладко, а здесь надо играть на победу, надо большими силами идти вперёд, где-то раскрываться. Мне кажется, здесь может получиться очень интригующая встреча, обязательно с голами. Поставлю на «тотал больше 2.5», — приводит слова Титова «РБ Спорт».