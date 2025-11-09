Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Локомотив» — «Оренбург»: прогноз Егора Титова на матч РПЛ 9 ноября

«Локомотив» — «Оренбург»: прогноз Егора Титова на матч РПЛ 9 ноября
Аудио-версия:
Комментарии

Известный в прошлом футболист Егор Титов дал прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Оренбург».

Ставка: тотал больше 2.5 за 1.55.

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 15:15 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Уверен, непростой матч ждёт «Локомотив», потому что не будет Батракова, это всё-таки главная боевая единица команды, уже звезда нашего чемпионата. И он много играет, почти не пропускает матчи. Здесь вот дисквалификация случилась. И на фоне двух поражений подряд за неделю команде Галактионова будет сложно не только в игровом плане, но и в психологическом. Плюс наверняка ещё не будет Воробьёва. А с Комличенко нужно играть в другой манере.

«Оренбург» после смены тренера со всеми бьётся, кусается. Очень здорово команда умеет выбегать в быстрые атаки, там фланги приличного уровня, ребята хорошо обыгрывают, выходят на ударную позицию. И у оренбуржцев снова вернулась вера в себя. Да, в Кубке не удалось успешно сыграть с «Краснодаром», но до этого в чемпионате выиграли. С боевым настроем приедут в Москву.

У «Локомотива» в обороне не всё гладко, а здесь надо играть на победу, надо большими силами идти вперёд, где-то раскрываться. Мне кажется, здесь может получиться очень интригующая встреча, обязательно с голами. Поставлю на «тотал больше 2.5», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

Материалы по теме
Крутейшие выходные перед играми сборных! Экспресс на футбол 9 ноября 2025 года
Крутейшие выходные перед играми сборных! Экспресс на футбол 9 ноября 2025 года
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android