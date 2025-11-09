Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Ахмат» — «Спартак»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Грозном

«Ахмат» — «Спартак»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Грозном
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Ахмат» — «Спартак».

Ставка: обе забьют за 1.75.

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Противостояние двух чемпионов Венгрии, двух бывших тренеров «Ференцвароша» нас ждёт в Грозном. «Ахмат», не побеждавший несколько туров подряд под руководством Станислава Черчесова, сыграет с московским «Спартаком» Деяна Станковича. И тут главная интрига, какой состав, какую формацию выберет Станкович на эту встречу, будут ли опять замены в перерыве, что придумает по тактике сербский тренер, выставит ли опять в четвёрку в полузащите или всё-таки будет более привычный вариант 4-3-3…

В последних матчах между «Спартаком» и «Ахматом» голов забивалось немного. Из последних пяти игр четыре завершились безголевыми ничьими. Здесь всё-таки хотелось бы увидеть футбол более содержательный, более результативный.

«Ахмат» после поражений от «Балтики» и «Сочи», конечно, постарается вернуться на позитивные рельсы и поймать эту правильную волну перед паузой на матчи национальных сборных. У грозненцев классная атака, да и оборону «Спартака» неуязвимой не назовёшь, поэтому на гол хозяев можно закладываться, как и на гол москвичей. У красно-белых даже в плохих матчах всё равно моменты возникают. Поэтому мой вариант на матч — «обе забьют» за 1.75», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Материалы по теме
Талалаев притормозит «Краснодар», Черчесов «уволит» Станковича? Матчи РПЛ 9 ноября
Талалаев притормозит «Краснодар», Черчесов «уволит» Станковича? Матчи РПЛ 9 ноября
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android