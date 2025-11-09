«Балтика» — «Краснодар»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Калининграде

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Балтика» — «Краснодар».

Ставка: ТМ 2 за 1.95.

«Матч тура пройдёт в Калининграде, где главное открытие первой части чемпионата калининградская «Балтика» под руководством Андрея Талалаева сыграет против чемпиона, «Краснодара» Мурада Мусаева. Все уже знают прекрасно, что у «Краснодара» не сыграют четыре ведущих игрока. Без Косты как-то можно справиться, без Аугусто можно придумать Ленини в серединке поля, но вот как справиться без Кордобы? Это, конечно, большая задачка для Мурада Мусаева и его команды. Тут ещё и дисквалифицирован Кривцов, который мог бы подменить Кордобу на месте нападающего, исполнить роль «ложной девятки». Любопытно посмотреть, кто же в итоге выйдет на позиции центрфорварда. Это будет либо молодой Мукаилов, либо, может быть, какой-то другой вариант придумает Мусаев — со Сперцяном и Козловым, которые будут друг друга заменять, возможно, появится Перрен. В общем, варианты у «Краснодара» имеются.

Встречаются клубы, которые очень мало пропускают в нынешнем сезоне. «Балтика» последние матчи исключительно на «на ноль» проводит. «Краснодар» тоже в обороне здорово играет, только вот прервалась его сухая серия в прошлом туре — пропустили от «Спартака». Поэтому вряд ли от этого матча стоит ждать какой-то яркий футбол, яркий перформанс, большое количество моментов и забитых мячей.

Думаю, игра получится не очень результативная и «низовая». «Низ» оценивается очень скромно за коэффициент 1.50. Я бы рассмотрел вариант «тотал меньше 2 с расходом за 1.95», — приводит слова Генича «РБ Спорт».