Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Балтика» — «Краснодар»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Калининграде

«Балтика» — «Краснодар»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Калининграде
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Балтика» — «Краснодар».

Ставка: ТМ 2 за 1.95.

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Балтика
Калининград
1-й тайм
1 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Сперцян – 3'     1:1 Хиль – 5'    

«Матч тура пройдёт в Калининграде, где главное открытие первой части чемпионата калининградская «Балтика» под руководством Андрея Талалаева сыграет против чемпиона, «Краснодара» Мурада Мусаева. Все уже знают прекрасно, что у «Краснодара» не сыграют четыре ведущих игрока. Без Косты как-то можно справиться, без Аугусто можно придумать Ленини в серединке поля, но вот как справиться без Кордобы? Это, конечно, большая задачка для Мурада Мусаева и его команды. Тут ещё и дисквалифицирован Кривцов, который мог бы подменить Кордобу на месте нападающего, исполнить роль «ложной девятки». Любопытно посмотреть, кто же в итоге выйдет на позиции центрфорварда. Это будет либо молодой Мукаилов, либо, может быть, какой-то другой вариант придумает Мусаев — со Сперцяном и Козловым, которые будут друг друга заменять, возможно, появится Перрен. В общем, варианты у «Краснодара» имеются.

Встречаются клубы, которые очень мало пропускают в нынешнем сезоне. «Балтика» последние матчи исключительно на «на ноль» проводит. «Краснодар» тоже в обороне здорово играет, только вот прервалась его сухая серия в прошлом туре — пропустили от «Спартака». Поэтому вряд ли от этого матча стоит ждать какой-то яркий футбол, яркий перформанс, большое количество моментов и забитых мячей.

Думаю, игра получится не очень результативная и «низовая». «Низ» оценивается очень скромно за коэффициент 1.50. Я бы рассмотрел вариант «тотал меньше 2 с расходом за 1.95», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Материалы по теме
Талалаев притормозит «Краснодар», Черчесов «уволит» Станковича? Матчи РПЛ 9 ноября
Талалаев притормозит «Краснодар», Черчесов «уволит» Станковича? Матчи РПЛ 9 ноября
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android