Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Райо Вальекано» — «Реал»: прогноз Владислава Радимова на игру Примеры

«Райо Вальекано» — «Реал»: прогноз Владислава Радимова на игру Примеры
Комментарии

Известный в прошлом футболист и тренер Владислав Радимов дал прогноз на матч очередного тура испанской Примеры «Райо Вальекано» — «Реал». Эта встреча начнётся в 18:15 мск 9 ноября в Мадриде.

Ставка: «Райо Вальекано» не проиграет за 2.75.

Испания — Примера . 12-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мне очень нравится, как «Райо Вальекано» играет в этом году. К тому же это будет дерби. «Реалу» будет ой как непросто, тем более после матча Лиги чемпионов. Я думаю, что там ещё будет ротация в составе у Алонсо.

А «Райо Вальекано» и «Барсу»-то возил и должен был выигрывать. Здесь у меня единственный прогноз: «Райо» не проиграет», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Материалы по теме
Крутейшие выходные перед играми сборных! Экспресс на футбол 9 ноября 2025 года
Крутейшие выходные перед играми сборных! Экспресс на футбол 9 ноября 2025 года
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android