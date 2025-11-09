«Райо Вальекано» — «Реал»: прогноз Владислава Радимова на игру Примеры
Известный в прошлом футболист и тренер Владислав Радимов дал прогноз на матч очередного тура испанской Примеры «Райо Вальекано» — «Реал». Эта встреча начнётся в 18:15 мск 9 ноября в Мадриде.
Ставка: «Райо Вальекано» не проиграет за 2.75.
Испания — Примера . 12-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
«Мне очень нравится, как «Райо Вальекано» играет в этом году. К тому же это будет дерби. «Реалу» будет ой как непросто, тем более после матча Лиги чемпионов. Я думаю, что там ещё будет ротация в составе у Алонсо.
А «Райо Вальекано» и «Барсу»-то возил и должен был выигрывать. Здесь у меня единственный прогноз: «Райо» не проиграет», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».
