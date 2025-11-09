«Сельта» — «Барселона»: прогноз Александра Мостового на матч чемпионата Испании

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Примеры «Сельта» — «Барселона».

Ставка: «Сельта» не проиграет за 2.26.

«Сельта» сейчас у всех выигрывает. Если в начале была рекордная серия ничейных результатов, теперь команда стабильно побеждает. В Лиге Европы всех обыгрывает, видно, что справились с этой нервозной обстановкой. Начали выигрывать и забивать. Люди побежали, начали забивать, появилась уверенность, сразу пошла игра, пошло движение, азарт, энергия, всё то, чего не хватало раньше.

«Барселона» вроде бы тоже неплохо выглядит, но мы видим, что всё равно где-то что-то не так. То вничью сыграли, вымучили результат, то в чемпионате уже отстают от «Реала». Есть какие-то качели, нестабильность, не хватает того запаса прочности, который был раньше. Команда вроде сильная, но где-то не дожимают, где-то теряют концентрацию, и из-за этого очки уходят.

Поэтому думаю, «Сельта» вполне способна хотя бы не проиграть. Команда на хорошем ходу, играет дома, видно, что уверенность вернулась. «Барселона», конечно, по мастерству сильнее, но сейчас в Испании такое время, когда каждый может отобрать очки у любого. «Сельта» на кураже, и если сохранит этот настрой, способна не уступить даже гранду. Полагаю, матч получится интересный, упорный и вполне может закончиться ничейным результатом, однако хозяева могут и удивить», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».