Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Сельта» — «Барселона»: ставка Игоря Семшова на игру чемпионата Испании

«Сельта» — «Барселона»: ставка Игоря Семшова на игру чемпионата Испании
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч испанской Примеры «Сельта» — «Барселона».

Ставка: «Сельта» не проиграет за 2.25.

Испания — Примера . 12-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Сельта
Виго
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У небесно-голубых началась новая эра. Первая победа в сезоне — над ПАОКом в Лиге Европы — стала стартом для «кельтов», воспрянувших духом после затяжной серии без побед. Сейчас у команды восьмиматчевая серия без поражений. На родной арене они демонстрируют стабильность, хотя побед всего две — обе в Лиге Европы. В Ла Лиге всё ещё много ничьих, а разница забитых и пропущенных — в минусе, 13:14. Но очертания новой силы уже очевидны. Особо будет заметен в игре форвард хозяев Пабло Дуран, отметившийся в прошлом матче дублем.

Каталонцы испытывают кадровый дефицит. Недавний спад связан с высокой нагрузкой, вызывающей травмы, и недостаточной слаженностью обороны. В последних семи матчах «Барса» одержала только три победы, включая Лигу чемпионов. На выезде у подопечных Ханс-Дитера Флика лишь одна победа в четырёх играх, а оборона пропустила восемь мячей. Статистика Войцеха Щенсного — у него пока нет сухой игры с тех пор, как он заменил травмированного Жоана Гарсию, что говорит о текущих трудностях в защите сине-гранатовых.

«Сельта» набрала форму и настроена по-боевому. В прошлых встречах с «Барселоной» уступала минимально, а отсутствие Педри — ключевого игрока — усложняет дела гостей. Оборона у «Барсы» неустойчивая, и «Сельта» может воспользоваться этим. Предлагаю ставку — «Сельта» не проиграет», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
«Сельта» — «Барселона». Почти как с «Брюгге»
«Сельта» — «Барселона». Почти как с «Брюгге»
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android