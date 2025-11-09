«Сельта» — «Барселона»: ставка Игоря Семшова на игру чемпионата Испании

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч испанской Примеры «Сельта» — «Барселона».

Ставка: «Сельта» не проиграет за 2.25.

«У небесно-голубых началась новая эра. Первая победа в сезоне — над ПАОКом в Лиге Европы — стала стартом для «кельтов», воспрянувших духом после затяжной серии без побед. Сейчас у команды восьмиматчевая серия без поражений. На родной арене они демонстрируют стабильность, хотя побед всего две — обе в Лиге Европы. В Ла Лиге всё ещё много ничьих, а разница забитых и пропущенных — в минусе, 13:14. Но очертания новой силы уже очевидны. Особо будет заметен в игре форвард хозяев Пабло Дуран, отметившийся в прошлом матче дублем.

Каталонцы испытывают кадровый дефицит. Недавний спад связан с высокой нагрузкой, вызывающей травмы, и недостаточной слаженностью обороны. В последних семи матчах «Барса» одержала только три победы, включая Лигу чемпионов. На выезде у подопечных Ханс-Дитера Флика лишь одна победа в четырёх играх, а оборона пропустила восемь мячей. Статистика Войцеха Щенсного — у него пока нет сухой игры с тех пор, как он заменил травмированного Жоана Гарсию, что говорит о текущих трудностях в защите сине-гранатовых.

«Сельта» набрала форму и настроена по-боевому. В прошлых встречах с «Барселоной» уступала минимально, а отсутствие Педри — ключевого игрока — усложняет дела гостей. Оборона у «Барсы» неустойчивая, и «Сельта» может воспользоваться этим. Предлагаю ставку — «Сельта» не проиграет», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».