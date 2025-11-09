«Балтика» — «Краснодар»: прогноз Романа Гутцайта на встречу 15-го тура чемпионата России

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч РПЛ «Балтика» — «Краснодар».

Ставка: обе забьют — нет за 1.75.

«Важнейший матч ближайшего тура российского чемпионата пройдёт в Калининграде, где «Балтика» будет принимать «Краснодар». Команда Андрея Талалаева в прошлом туре победила на своём поле грозненский «Ахмат», многим попалось на глаза послематчевое высказывание главного тренера команды. Он обратился к своим футболистам примерно так: «Думал, что они просто в порядке, а оказалось, они капитальные красавчики». Ну, это такой вольный перевод. В общем, намного важнее не конкретная формулировка, а то настроение и дух, что демонстрируют футболисты «Балтики» в этом сезоне. Тем более на своём поле это максимально неуступчивая команда, которая очень хорошо перемещается по полю. Футболисты физически прекрасно готовы и тактически совершенно точно обучены.

Поэтому «Краснодару», даже если бы он ехал в Калининград в абсолютно оптимальном составе, было бы непросто рассчитывать на три очка. Если же мы вспомним предыдущий матч «Краснодара» в российском чемпионате, это была настоящая бойня. Очень зрелищная игра со «Спартаком», победа со счётом 2:1, однако краснодарцы потеряли целую группу футболистов. И самое важное, это, конечно же, отсутствие основного нападающего, возможно, вообще лучшего форварда всего чемпионата. В общем, надо будет очень чётко понимать Мураду Мусаеву, как влиять на ход матча уже в процессе игры. Потому что вариантов для стартового состава на самом деле остаётся не так, чтобы уж очень много.

Можно предположить, какие футболисты выйдут на поле с первых минут. Но четырёх дисквалифицированных игроков «Краснодара», мне кажется, будет не хватать не только в старте, но ещё и в плане возможности усилить игру команды в процессе игры. А это делать совершенно точно Мураду Мусаеву придётся. Поэтому думаю, мы увидим напряжённую встречу, в которой будет немного голевых моментов, обе команды вряд ли смогут отличиться», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».