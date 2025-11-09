«Ахмат» — «Спартак»: прогноз Александра Мостового на игру чемпионата России

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч РПЛ «Ахмат» — «Спартак».

Ставка: обе забьют за 1.80.

«Давайте порассуждаем. Мы видим, какие метаморфозы происходят в нашем чемпионате и в Кубке. Московское «Динамо» приезжает к «Зениту» и обыгрывает его по всем статьям. Потом мы узнаём, что «Зенит», в принципе, думает: ну и ладно, сыграли и сыграли, всё равно из Кубка не вылетаем, даже если проиграем. А потом «Динамо» принимает в чемпионате «Акрон» и умудряется проиграть 1:2 — вот это действительно удивительно.

Если говорить об «Ахмате» — команда, которая с приходом Черчесова вроде бы встрепенулась, но потом опять вернулась на те же рельсы. Хотя против «Спартака» для всех всегда принципиально сыграть. «Ахмат» будет выгрызать всё, что только можно. «Спартак» же недавно обыграл «Локомотив» по всем статьям, казалось бы, стабильную команду, но видите — проигрывать умеют все.

Поэтому здесь, я думаю, либо ничья, либо «Спартак» за счёт мастерства и класса может выиграть. Хотя непредсказуемость сейчас такая, что заранее ничего сказать нельзя. «Ахмату» в плюс Черчесов — это особая история, ведь для него матчи со «Спартаком» всегда особенные. Поэтому в исходе я не уверен, а уверен только в том, что обе команды смогут отличиться. Если выбирать счёт, то либо 1:2, либо 2:2», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».