«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: прогноз Романа Павлюченко на матч АПЛ

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Ливерпуль».

Ставка: победа «Ливерпуля» за 3.78.

«Команды в таблице идут рядом — две очень сильные команды. Но «Ливерпуль» перед матчем Лиги чемпионов с «Реалом» проиграл шесть игр из восьми. Проигрыши были, и я говорил о том, что психологически они сейчас неустойчивые, у них какой-то дисбаланс по игре. Хотя футболисты сильные, хорошие, и «красные» могут преподнести сюрприз. Иногда так бывает — после серии неудачных матчей, пяти-шести поражений, начинается подъём. И вот «Ливерпуль» в Лиге чемпионов обыграл «Реал». После неудачных матчей команда идёт вверх. И подъём хороший. Значит, у них сейчас начнётся победная серия.

Даже несмотря на то что играют на выезде против «Манчестер Сити», а «Сити» считается фаворитом, потому что играет дома, «Ливерпуль» сейчас на подъёме. Была серия без побед, теперь будет серия победная. Начали с «Реала» — значит, продолжат. Думаю, что «Ливерпуль» обыграет «Сити» на выезде. У них может быть серия удачных игр. Сейчас «Реал», потом «Сити», ещё два-три матча, думаю, тоже выиграют. Всегда так бывает — спад, а потом подъём.

Хотя «Сити» играет дома, у них класс футболистов высокий, но «Ливерпуль» всегда умел обыгрывать сильные команды. Думаю, будет равная игра: «Сити» больше будет владеть мячом, потому что болельщики и стадион погонят команду вперёд. А «красные» — отбиваться и выбегать в контратаки. И, возможно, в концовке какой-то стандарт, угловой или штрафной, решит исход. Думаю, так и будет. «Ливерпуль» победит», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».