Назван фаворит матча КХЛ ЦСКА — «Северсталь»

Назван фаворит матча КХЛ ЦСКА — «Северсталь»
10 ноября в Москве ЦСКА примет «Северсталь» на льду «ЦСКА-Арены». Стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск. Это будет третья очная встреча команд в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам льда. Сделать ставку на победу ЦСКА в основное время предлагается с коэффициентом 1.85, в то время как победа «Северстали» оценивается в 3.50.

Ничья и овертайм идут за 4.70.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.80, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.03. Гол на первой минуте идёт за 11.5.

