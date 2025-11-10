ЦСКА — «Северсталь»: прогноз на игру КХЛ

Прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Северсталь» от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: ИТМ 2 гола «Северстали» за 2.10.

«Северсталь» выдала мощнейший октябрь с восемью победами подряд. И, похоже, взяла время на передышку. Два разгромных поражения (0:3 с «Динамо» и 3:6 с «Шанхайскими Драконами») — это ещё ладно, всякое бывает. Но следом намучились даже с несчастным «Сочи», дожали только в овертайме. В результате выпали из топ-4 конференции. Команда сейчас явно не на ходу.

Вроде бы речь о двух нестабильных в последнее время коллективах, хоть и синхронно добывших победы в субботу. Но есть нюанс — в нынешнем сезоне соперники встречались дважды. Оба раза (середина сентября и начало октября) ЦСКА выиграл с разницей в одну шайбу. А с тех пор прошло немало времени, москвичи потихоньку привыкают к требованиям нового старого тренерского штаба.

Так что мы бы выбирали между лобовой победой армейцев за 1.85 и ИТМ 2 шайбы «Северстали» за 2.10. Достаточно сказать, что лишь в одной из четырёх последних очных встреч череповчане преодолели эту планку. А ЦСКА в последнее время допускает сбои в обороне всё реже, основные проблемы всё же касаются созидания. Долгожданная победа на своём льду перед турне одержана, а ЦСКА в последнее время двигается исключительно сериями.