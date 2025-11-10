«Динамо» — «Шанхайские Драконы»: стал известен фаворит матча КХЛ

10 ноября в Москве «Динамо» примет «Шанхайских Драконов» на льду «ВТБ Арены». Стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск. Это будет пятая очная встреча команд в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам льда. Сделать ставку на победу «Динамо» в основное время предлагается с коэффициентом 1.80, в то время как победа «Шанхайских Драконов» оценивается в 3.70.

Ничья и овертайм идут за 4.80.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.87, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 1.97. Гол на первой минуте идёт за 11.5.