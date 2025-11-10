«Динамо» — «Шанхайские Драконы»: прогноз «Чемпионата»

Прогноз на матч КХЛ «Динамо» — «Шанхайские Драконы» от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: ИТБ 3 гола «Динамо» за 1.79.

«Шанхайские Драконы» после бодрого старта выдохлись. С середины октября началась неудачная серия. Похоже, на физическую готовность наложилась психология. Как известно, команда собиралась позже обычного, и предсезонная подготовка получилась в лучшем случае скомканной. На полтора месяца заряда хватило, дальше наступили суровые будни.

Вторая проблема — три поражения кряду в серии буллитов. Неудачный отрезок стартовал именно таким образом. Похоже, после этого команда немного надломилась, а солидный календарь усугубил ситуацию. Проходных оппонентов просто не было. Никаких лёгких очков. За три недели удалось одолеть только «Северсталь», которая в последнее время сама сбавила обороты.

По очным встречам в сезоне счёт 3-1 в пользу динамовцев. Второй момент — подопечные Жерара Галлана с трудом набирают очки на выезде. Зато пропускают на чужом льду в среднем около 3.5 шайбы. На таком фоне аккуратная ставка ИТБ 3 гола «Динамо» за 1.79 кажется надёжной. Сбои у бело-голубых, разумеется, бывают, но результативности они касаются в последнюю очередь.