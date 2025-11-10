«Торпедо» — «Локомотив»: букмекеры оценили шансы в матче КХЛ

10 ноября 2025 года в Нижнем Новгороде состоится матч КХЛ, в котором сыграют «Торпедо» и «Локомотив». Начало — в 19:00 мск. И те и другие выиграли свои последние пять встреч.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Локомотива» в основное время можно с коэффициентом 1.85, а шансы торпедовцев по итогам 60 минут оценили в 3.30.

Ничья и овертайм идут с коэффициентом 4.20.

По мнению экспертов, встреча вряд ли получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 2.10, тотал меньше 5.5 шайбы идёт за 1.75.

Ставки на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, принимают за 1.70.