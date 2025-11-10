«Торпедо» — «Локомотив»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Пётр Кондаков подготовил прогноз на игру КХЛ «Торпедо» — «Локомотив».

Ставка: «Локомотив» не проиграет + тотал меньше 5.5 гола за 3.40.

Если дома «Локомотив» непобедим, то в гостях семь поражений в 13 встречах. Есть над чем работать, есть где улучшать. А торпедовцы на своём льду как раз таки выступают здорово. Получается, нужно ставить на нижегородцев?

Всё-таки, как нам кажется, нет. И те и другие в хорошем настроении, на победной серии, однако чем дальше это длится, тем больше ожиданий. И вот здесь у «Локомотива» есть прекрасное качество — умение играть под давлением. Да и есть ли это давление? По сути, железнодорожники просто выступают в свою силу, а вот для команды из Нижнего Новгорода это прыжок выше головы. Да и исторически для торпедовцев «Локомотив» очень неудобный соперник.

«Торпедо» играет здорово, набирает очки с командами, которые ниже или равны по классу, хорошо пользуется проблемами лидеров. Но победить праймового чемпиона им вряд ли под силу. Поэтому мы всё же возьмём успех ярославцев. А дополним эту ставку условием с тоталом меньше 5.5.

Пропускает команда Хартли очень мало, забрасывает тоже не сказать, что много. Но если этого хватает для победы — какая разница? Даже если посмотреть на последние пять успешных встреч, то легко заметить — четыре из них были «низовыми». Так что смело ставим!