«Авангард» — СКА: ставка Бориса Миронова на матч КХЛ

Советский и российский хоккеист, защитник, заслуженный мастер спорта России, тренер и хоккейный эксперт Борис Миронов предложил ставку на матч КХЛ «Авангард» – СКА.

Ставка: победа «Авангарда» и ТБ 4.5 за 2.40.

«Если взять последний месяц чемпионата, то «Авангард» — одна из самых проблемных команд лиги. С тех пор как омичи выиграли 14 октября в Челябинске 8:5, они не провели ни одного матча, за который их можно было бы похвалить. Пять поражений в восьми встречах, победы – с разницей строго в одну шайбу (даже над такими аутсайдерами, как «Барыс»), неудачные выезды в Астану и на Дальний Восток. Так что для хозяев игра со СКА – чуть ли не главный матч всей осени. Не стоит забывать ещё и о факторе «газпромовского дерби» — обыгрывать Питер от хоккейного Омска требуют в обязательном порядке.

«Авангард», скорее всего, победит – но натужно, с разницей в одну-две шайбы. Несмотря на преимущество в мастерстве и сыгранности, разгромить СКА команде Буше будет не по силам. Работа Бабенко в штабе невских армейцев уже даёт свои плоды, в игре стало больше порядка и осознанности. Питерцы пока не готовы выдерживать давление таких звёздных соперников, но свои две-три шайбы они забьют. И будут достойно сопротивляться. Победит «Авангард», при этом на двоих команды забросят как минимум пять шайб», — приводит слова Миронова «ВсеПроСпорт».