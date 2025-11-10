«Авангард» — СКА: прогноз Дарьи Мироновой на матч КХЛ в Омске

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч КХЛ «Авангард» – СКА.

Ставка: победа «Авангарда» за 1.73.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 10 ноября 2025, понедельник. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

«СКА — вне зоны плей-офф, на девятом месте (24 балла), хотя до места под солнцем не хватает буквально двух очков. У команды в активе две победы на выезде, одна из них уже в этой командировке над московским «Динамо» — 3:2. В обоих матчах Мёрфи оформил 1+1. Поскольку у вратаря Заврагина идёт хорошая серия, скорее всего, на старте выйдет он. Но стоит отметить, что главный наставник питерцев не всегда отличается логическими решениями. «Авангарду», конечно же, нет разницы на сюрпризы гостей, нужно навести порядок в своих делах.

Октябрь выявил погрешности, и из 11 матчей только шесть завершились победами. В ноябре омичи порадовались домашнему успеху 2:1 над «Нефтехимиком», а потом уступили в овертаймах «Амуру» (2:3) и «Адмиралу» (1:2). Сетовать на акклиматизацию не приходится, поскольку лететь на Дальний Восток из Омска не так далеко, как из Питера или Москвы. У Дмитрия Рашевского 7+6 в 22 играх, у Дамира Шарипзянова 8+14, у Константина Окулова 11+15 в 26, у Николая Прохоркина 9+9 в 22. Клим Костин наконец-то подписал контракт, но за две игры в новой системе очков не набрал.

Омичи хороши в реализации большинства — 34.3 %, питерцы также справляются и находятся в топ-10 — 21.5%. В октябре СКА провел пять выездных матчей и победил лишь в одном, 3:2 с «Динамо» в Москве. Коллективы пересекались в сентябре в Санкт-Петербурге. Гости забили одну в большинстве, одну в пустые и одну — защитник, показав разнообразие своих возможностей. Обе команды сделали больше 34 бросков (35 «Авангард» и 36 СКА), были близки по количеству вбрасываний: 28 — гости, 26 — хозяева.

Состав «Авангард» интереснее и плотнее. После двух поражений хозяева явно заинтересованы найти ключи к успеху. Возможно, будет непростая встреча, но всё в руках омичей», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».