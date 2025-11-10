«Челябинск» — «Уфа»: прогноз Семёна Зигаева на матч Первой лиги

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Челябинск» — «Уфа».

Ставка: победа «Челябинска» за 2.10.

«Челябинск» впервые после ребрендинга вышел в Первую лигу и пока смотрится неплохо, а ведь первый круг уже позади. По его итогам команда Романа Пилипчука располагается на седьмой строчке, хотя могла быть и повыше. Последняя победа во втором по значимости российском дивизионе случилась ещё 20 сентября. С тех пор в Первой лиге «Челябинск» провёл шесть матчей, в которых было четыре ничьих, а два последних и вовсе проиграли. Плюс в конце октября команда Пилипчука дома проиграла в серии пенальти «КАМАЗу» и вылетела из Кубка России.

«Уфа» прошлым летом вернулась в Первую лигу, но по итогам прошедшего сезона могла и вылететь — в итоге 15-е место, которое позволило сохранить прописку. Новый сезон для уфимцев начался также неудачно — в шести стартовых турах всего одна победа. Затем после успешного матча против «Чайки» «Уфа» выдала ещё одну неудачную серию без побед, а именно восемь матчей подряд. Первый круг уже подошёл к концу, и уфимцы по итогам первой части были на 12-й строчке. А ещё был Кубок России, где «Уфа» недавно вылетела, проиграв в серии пенальти «Нефтехимику».

«Челябинск» пару дней назад презентовал свой новый автобус, чем привлёк к себе внимание в социальных сетях. Теперь пора команде Пилипчука прервать неудачную серию. «Уфа» одержала две победы в двух последних турах, но это было дома, а вот в гостях в этом сезоне она пока не побеждала», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».