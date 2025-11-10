«Факел» — «Спартак» Кострома: прогноз Дмитрия Губерниева на игру Первой лиги

Телеведущий Дмитрий Губерниев дал прогноз на матч Первой лиги «Факел» — «Спартак» Кострома.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.45.

«В Воронеже готовятся к центральному матчу тура, который обещает жару — «Факел» принимает «Спартак» из Костромы. Команда Василенко идёт в лидирующей группе. Воронежцы играют с запасом, мощно прессингуют и задают ритм с первых минут. В последних турах «Факел» стабильно создаёт по несколько голевых моментов и в трёх последних домашних играх (включая Кубок) забивает минимум два мяча.

«Спартак» после победы над «Черноморцем» 3:1 чувствует уверенность. Команда действует открыто, играет смело, а значит, оставляет пространство. Да, единственная очная встреча в 1-м туре завершилась только одним забитым мячом, но я верю, что такой большой матч заставит команды больше идти вперёд. Ожидаю минимум три гола в этой игре», — приводит слова Губерниева «Ставка ТВ».