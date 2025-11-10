Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Факел» — «Спартак» Кострома: прогноз Дмитрия Губерниева на игру Первой лиги

«Факел» — «Спартак» Кострома: прогноз Дмитрия Губерниева на игру Первой лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Телеведущий Дмитрий Губерниев дал прогноз на матч Первой лиги «Факел» — «Спартак» Кострома.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.45.

Россия — Лига PARI . 18-й тур
10 ноября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
Спартак Кс
Кострома
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В Воронеже готовятся к центральному матчу тура, который обещает жару — «Факел» принимает «Спартак» из Костромы. Команда Василенко идёт в лидирующей группе. Воронежцы играют с запасом, мощно прессингуют и задают ритм с первых минут. В последних турах «Факел» стабильно создаёт по несколько голевых моментов и в трёх последних домашних играх (включая Кубок) забивает минимум два мяча.

«Спартак» после победы над «Черноморцем» 3:1 чувствует уверенность. Команда действует открыто, играет смело, а значит, оставляет пространство. Да, единственная очная встреча в 1-м туре завершилась только одним забитым мячом, но я верю, что такой большой матч заставит команды больше идти вперёд. Ожидаю минимум три гола в этой игре», — приводит слова Губерниева «Ставка ТВ».

Материалы по теме
«Факел» — «Спартак». Встреча лучших в своём деле
«Факел» — «Спартак». Встреча лучших в своём деле
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android