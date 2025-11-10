Скидки
«Торпедо» — «Локомотив»: ставка Бориса Миронова на матч КХЛ 10 ноября

«Торпедо» — «Локомотив»: ставка Бориса Миронова на матч КХЛ 10 ноября
Известный хоккеист и тренер Борис Миронов дал прогноз на матч КХЛ «Торпедо» – «Локомотив».

Ставка: ТМ 4.5 за 2.35.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 ноября 2025, понедельник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
Локомотив
Ярославль
«В прошлом сезоне эти соперники не очень-то баловали зрителей ярким хоккеем, заканчивая основное время со счетами 1:0 или 1:1. Скромная результативность будет и теперь. «Торпедо» в последний месяц – типичная «низовая» команда: провела девять матчей, из них в семи было забито меньше пяти шайб. «Локомотиву» нет смысла выкладываться по максимуму. В субботу была упорная битва с «Ак Барсом», в среду будет непростой выезд в гости к «Спартаку».

Так что зрители вряд ли увидят больше четырёх шайб. Три из них, скорее всего, забьют гости. Сомнений в победе чемпионов нет. Сегодняшнее «Торпедо» может обыгрывать более звёздных соперников – но только тех, которые на спаде и страдают от своих проблем. Когда мастеровитый оппонент действует в свою силу, нижегородцы эффективных аргументов не находят. Так что «Локомотив» — явный фаворит», — приводит слова Миронова «ВсеПроСпорт».

