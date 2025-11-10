«Торпедо» — «Локомотив»: ставка Дарьи Мироновой на игру регулярного чемпионата КХЛ

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч «Торпедо» – «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» в матче за 1.60.

«Битва лидеров Запада. Идущее вторым «Торпедо», освободившееся от оков Игоря Ларионова, продолжает удивлять и доминировать на Западе. Команда играет на кураже, набрала хороший ход с пятью победами кряду, 34 очками в 26 матчах и разницей шайб 73:66.

Ещё одно преимущество «Торпедо» — большинство стабильнее, чем у соперника — 20,8%. Ярославцы лишь предпоследние в лиге с 12,5%, но это не мешает им сохранять первое место на Западе. Пока. Раскрылся новобранец КХЛ Егор Соколов (7+8 в 24), удачно пасует Кручинин (4+13), стабильно поддерживает Сергей Гончарук (10+7). Несмотря на атакующие ресурсы обеих команд, игра в обороне и вратарская линия надёжнее у «Локомотива». В 24 встречах пропущено 46 шайб по сравнению с 66 у «Торпедо».

Ярославцы наслаждаются пятью победами кряду, в принципе, как и оппонент. Но если торпедовцы три из них заслужили на выезде, то «Локомотив» основную часть своего сезонного успеха добывает дома — это аж 11 побед на своей территории. В командировках команду побалтывает уже третий месяц: семь поражений в 13 встречах. Если учитывать слабое большинство, есть повод для лёгких перемен. Глубина ярославцев хорошая, однако далеко не все полноценно перестроились под Хартли. По сути, кроме Радулова (25), пока никто не дотянулся до отметки 20 очков. Защитники Никита Черепанов, Марк Ульев и Алексей Береглазов без заброшенных шайб, но с пасами.

Победит команда, которая лучше справится с эмоциями, и очевидно, что у хозяев их будет больше. Оба коллектива понимают принципиальность встречи. «Торпедо» играет дома, будет дерзить и прессинговать, поэтому нельзя утверждать, что гости — явный фаворит. Хотя у них часто возникают проблемы с соперниками высшего калибра и начинается грязь. Несомненно, у Хартли больше опыта и есть очень мастеровитые игроки. Разница в классе очевидна, правда, это не всегда залог успеха. Гостям стоит расставить все точки над «i», если им важен статус лидера», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».