«Торпедо» — «Локомотив»: прогноз Романа Габдрафикова на встречу КХЛ

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Торпедо» — «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» за 1.99.

«Торпедо» наконец-то возвращается к более приятному графику проведения матчей. Они вообще были командой, которая за первые два месяца чемпионата сыграла больше всех матчей в КХЛ, и понятно, что коллективу Алексея Исакова было непросто выдерживать такую сумасшедшую нагрузку. За 26 проведённых встреч команда набрала 34 очка и на момент написания этого текста занимает второе место на Западе. Да, кто-то пытается говорить, что у «Торпедо» было много игр против «Лады» (пять встреч) и «Сочи» (две встречи), но, честно говоря, это разговоры в пользу бедных — эти матчи тоже нужно было выиграть, и они их выигрывали. Теперь начинается принципиальный отрезок, где соперники уже совершенно другого уровня: действующий чемпион, «Авангард» с мощным составом, «Спартак», минское и московское «Динамо» и ЦСКА. Плюс стартует длинная домашняя серия из сразу шести матчей подряд. Отличный тест на прочность.

«Локомотив» продолжает идти своим стилем и остаётся лучшей домашней командой лиги: 11 домашних матчей привели к 11 победам. Ярославцы стабильно, дисциплинированно и строго играют на своей площадке, и это даёт классный результат. Другой момент, что на выезде ситуация противоположная, там у железнодорожников всего шесть побед в 13 матчах, и они объективно чаще проигрывают. Если говорить о взаимоотношениях «Локомотива» и «Торпедо», то здесь явно серьёзное преимущество ярославцев. И даже без воспоминаний о плей-офф весной (команды тогда завершили серию со счётом 4-0), статистика не в пользу нижегородцев.

Чего я жду от матча? Жду вязкую и тяжёлую игру. «Торпедо», если нужно, может перестроиться на игру от обороны и ждать ошибки соперника. «Локомотив» дома традиционно действует максимально строго и дисциплинированно. Скорее всего, матч получится «низовым» по сценарию. У «Локомотива» хорошая форма, они только что взяли важную победу над «Ак Барсом» и захотят продлить выездной успех», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».