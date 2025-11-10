ЦСКА — «Северсталь»: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ в Москве

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Северсталь».

Ставка: победа ЦСКА за 1.94.

«Команды в прошлом сезоне сыграли четыре раза и во всех четырёх матчах смогли забросить шесть или более шайб. И в прошлом сезоне можно было смело заигрывать тотал больше и, в принципе, за счёт этого побеждать. И, кстати говоря, в четырёх встречах три победы было именно у команды Андрея Козырева. В этом сезоне команды встречались 14 сентября и 5 октября. Первая игра прошла в Череповце, вторая — в Москве. И оба матча остались за командой Игоря Никитина: 2:1 и 3:2 соответственно. Как видите, здесь уже о каком-то голевом пиршестве речи не идёт.

Что касается москвичей, то ЦСКА наконец-то смог прервать свою серию из четырёх поражений, в которой команда не набрала ни одного очка. Армейцы проиграли «Спартаку», московскому и минскому «Динамо», а также «Торпедо». Но в прошлом матче ЦСКА уверенно одолел «Сибирь» со счётом 4:0. Это важная победа, которая может вернуть уверенность команде.

После сверхуспешного октября у команды Андрея Козырева старт ноября получился неровным. За три матча была добыта лишь одна победа, причём только в овертайме над «Сочи» со счётом 5:4. Было и неожиданное поражение от «Шанхая» дома – 3:6. Затем «Северсталь» одержала победу над теми же «драконами» в Петербурге – 4:2. Команда продолжает выездную серию, и после встречи с ЦСКА окажется пауза почти в четыре дня, так что «Северсталь» должна будет выдать максимум.

Чего я жду от встречи? Как уже сказал выше, сейчас между командами идёт совсем другой хоккей. Не жду здесь результативной игры. Думаю, что после серии поражений ЦСКА будет максимально собран и постарается продолжить победную серию над «Северсталью». Также возможен дебют Самонова, который буквально недавно переехал в Москву из Уфы, и в таких случаях полевые всегда стараются помочь вратарю в первом матче. Ожидаю плотную и вязкую игру, где всё могут решить дисциплина, большинство и один ключевой момент. В тоталы лезть не хочется, команды непредсказуемы, однако сценарий вижу скорее низовой», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».